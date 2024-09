FLORA RICA: Fest Flora acontece esta semana com três grandes shows

Está chegando a 4ª edição do Fest Flora em Flora Rica que será realizado neste mês de setembro.

O Fest Flora será realizado no período de 13 a 15 de setembro na praça da matriz e promete atrair um grande público de Flora Rica e região.

No local será montada a completa e variada praça de alimentação, brinquedos para as crianças e uma grande exposição de flores.

Para animar o evento foram contratados shows com artistas em evidência que já vem gerando grande expectativa em toda a região.

No dia 13 (sexta-feira), acontecerá o show com Marcos Paulo & Marcelo (os filhos do Milionário da dupla com José Rico), que vem fazendo grande sucesso.

Já no dia 14 (sábado) show com Hugo & Tiago, que trará seus grandes sucessos que promete animar o Fest Flora.

E para encerrar o evento, no dia 15 (domingo) acontecerá o show com a famosa dupla Gian & Giovani, que cantarão o grande repertório de suas músicas, garantindo momentos de nostalgia e muita emoção – um show que sempre atrai grande público quando se apresenta na região.

De acordo com a organização do evento, o Fest Flora promete ainda muita organização e segurança para o público que comparecer, além de uma grandiosa estrutura com sucesso garantido.