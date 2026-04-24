DRACENA: Corpo de estudante será sepultado nesta sexta-feira

O corpo do estudante Vinicius Nardi Pessoa de Oliveira, de 21 anos, está sendo velado desde a noite desta quinta-feira (23) no Velório da Mutuária Dracenense, em Dracena. Familiares, amigos e colegas se reúnem para prestar as últimas homenagens ao jovem.

O sepultamento está marcado para as 10h desta sexta-feira (24), no Cemitério Municipal de Dracena.

Vinicius era morador de Dracena e cursava Engenharia Agronômica na Universidade Estadual Paulista (Unesp). A instituição divulgou nota oficial lamentando a morte do estudante e decretou luto de três dias, em respeito à perda.

O jovem não resistiu aos ferimentos após um acidente registrado na madrugada de quinta-feira (23), em Ilha Solteira. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas faleceu.

Outro ocupante do veículo também foi socorrido, porém o estado de saúde não foi informado.

O caso gerou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade acadêmica, que se despedem de Vinicius neste momento de dor.

