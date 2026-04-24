Engenharia Civil da FAI celebra a 10ª Turma e consolida excelência no interior paulista

O Centro Universitário de Adamantina – FAI celebra a formação da 10ª turma do curso de Engenharia Civil. A marca reflete o aprimoramento contínuo e reforça o compromisso da instituição com a formação de profissionais de alto impacto, preparados para as exigências contemporâneas do mercado de trabalho.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Dr. Osmar Pereira da Silva Junior, manter um curso com este nível de exigência e complexidade com tamanha solidez comprova a maturidade acadêmica da instituição. Ele define esse marco com orgulho: “Nossa excelência se materializa no sucesso de nossos egressos, que portam um diploma forjado no rigor técnico e na visão estratégica, tornando-os protagonistas do desenvolvimento por onde passam”. Para o coordenador, consolidar este curso em Adamantina significa quebrar paradigmas, demonstrando um compromisso que vai além da sala de aula e impacta diretamente a vida e a economia.

Modernizações

Ao longo dessas dez turmas, a graduação passou por uma profunda modernização. A maior transformação vivenciada pela Engenharia Civil da FAI foi a sua capacidade de autocrítica e atualização constante. O curso promoveu reformas profundas na grade curricular para alinhar o ensino às demandas da construção 4.0, saindo de um modelo de ensino tradicional para uma estrutura que foca na gestão tecnológica, sustentabilidade e nas novas metodologias construtivas. Essa evolução transformou a instituição em um centro de referência que compreende as demandas do mercado antes mesmo que ele mude.

Para garantir que a teoria caminhe lado a lado com a inovação, o Centro Universitário de Adamantina oferece aos estudantes uma estrutura robusta. O curso conta com laboratórios equipados de materiais de construção civil, hidráulica, topografia e cartografia, física, análise de solo, geologia, análise físico-química de águas, bioquímica e química, microbiologia, microscopia e informática. Todo o aprendizado prático é respaldado por uma biblioteca com vasto e atualizado acervo de ciência e tecnologia em engenharia civil e disciplinas básicas.

Impacto no mercado e perspectivas

Os profissionais formados já deixaram sua marca registrada. O Prof. Osmar destaca que os egressos da FAI são hoje os verdadeiros propulsores do desenvolvimento do interior paulista. O impacto é visível tanto no setor público, com ex-alunos liderando o crescimento urbano de diversas cidades, quanto na iniciativa privada, onde profissionais autônomos movimentam o mercado imobiliário. Além disso, a base acadêmica oferecida permitiu que muitos seguissem a carreira científica, o que prova que a instituição prepara tanto para o canteiro de obras quanto para o topo da produção intelectual no Brasil.

Com o sucesso consolidado, os olhos agora se voltam para o amanhã. O futuro da Engenharia Civil na FAI é de expansão e vanguarda tecnológica. A coordenação planeja continuar aprimorando as matrizes curriculares para que os alunos saiam aptos a lidar com inteligência artificial aplicada à engenharia e novos materiais. A perspectiva é consolidar a FAI como o principal celeiro de talentos estratégicos , com um grande objetivo para a próxima década: garantir que o selo ‘Formado pela FAI’ continue sendo o maior diferencial competitivo de um engenheiro civil no mercado de trabalho nacional.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

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