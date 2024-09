Abertura oficial da 61ª Expo Prudente será nesta quarta-feira no Recinto; confira programação

Cabe lembrar que o Recinto de Exposições será aberto oficialmente ao público a partir de quinta-feira (12/09) a partir das 9h da manhã

Nesta quarta-feira (11/09), às 11h, ocorrerá a abertura oficial da 61ª Expo Prudente, no Recinto de Exposições “Jacob Tosello” em Presidente Prudente, para apresentação da estrutura aos veículos de comunicação e também para os expositores e equipe de apoio que estarão diretamente envolvidos.

Cabe lembrar que o Recinto de Exposições será aberto oficialmente ao público a partir de quinta-feira (12/09), a partir das 10h da manhã, e conta com uma programação diversificada para o público.

A Expo ocorre até o dia 15 de setembro, sendo que na quinta (12) e sexta (13) os portões abrem às 10h, No sábado, a abertura será às 9h, e no domingo às 8h. Os shows começam às 22h todas as noites.

O evento conta com praça de alimentação todos os dias a partir das 10h. Os expositores estarão nos estandes das 10h às 22h, assim como a Feira de Artesanato. O tradicional rodeio ocorrerá será sexta, sábado e domingo, sempre às 20h, com montaria em touro e categoria profissional com premiações variadas.

Haverá ainda o parque de diversões, que funcionará na quinta a partir 19h; na sexta a partir das 15h e no sábado e domingo a partir das 12h. O “Londri Park” conta com Kamikase, Tromba-tromba, Roda gigante, Crazy dance, Tiro ao alvo e atrações infantis.

A Expo Prudente é uma realização da Kds produções e Eventos, com apoio da Prefeitura sem nenhum custo para o município.

– Confira a programação de shows:

Quinta-feira (12): Show gratuito da dupla Jads e Jadson às 22h

Sexta-feira (13, pré-feriado): Noite das atrações pagas, com o show de Matheus & Kauan e Mc Ryan SP às 22h. Os ingressos para esta noite podem ser adquiridos através do link Banco de Ingressos.

Sábado (14, feriado): Show gratuito de Gustavo Mioto e da dupla Reinaldo e San (RMS) às 22h

Domingo (15): 17h30 Show Infantil gratuito com a Turma do Poropopó; e às 22h Show gratuito de Pedro Paulo & Alex (PPA)

– Confira a programação de rodeios e leilões:

– Dia 15, domingo, será realizado o leilão de cavalos das raças Quarto de Milha e Paint Horse e Quarto de Milha -14h

– Provas de cavalos

– Dia 14: Provas de 3 tambores– 09h; Final Prova 3 Tambores – 20h – Rodeio: Montarias em touro – 20h

– Dia 15: – Final Rodeio: Montarias em touro – 19h

Programação 61ª Expô 2024

Dia 11/09/2024 – quarta-feira

Abertura Oficial -11h

Dia 12/09/2024 – quinta-feira

– Abertura dos portões – 10h

– Expositores – 10h às 22h

– Feira de Artesanato – 10h às 22h

– Praça de Alimentação – 10h

– Espaço SEMEA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente): doação de mudas diversas, além de orientaçôes sobre como solicitar serviços como poda de árvores – 10h às 22h

– Exposição” Clube dos 100 Fusquinhas” – 18h às 22h

– Parque de Diversão – 19h

– Show Jad & Jadson – Entrada gratuita – 22h

– Boate Umê – 22h

Dia 13/09/2024 – sexta-feira

– Abertura dos portões – 10h

– Expositores – 10h às 22h

– Feira de Artesanato – 10h às 22h

– Praça de Alimentação – 10h

– Espaço SEMEA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente): doação de mudas diversas, além de orientaçôes sobre como solicitar serviços como poda de árvores – 10h às 22h

– Parque de Diversão – 15h

– Exposição “Clube dos 100 Fusquinhas” – 18h às 22h

– Exposição do “Grupo de Escoteiros Monte Carmelo” – 18h às 22h

– Rodeio: Montarias em touro – 20h

– Show Matheus & Kauan + Ryan SP – Única atração paga – 22h

– Boate Umê – 22h

Dia 14/09/2024 – sábado

– Abertura dos portões – 09h

– Prova 3 tambores – 09h

– Expositores – 10h às 22h

– Feira de Artesanato 10h às 22h

– Praça de Alimentação – 10h

– Espaço SEMEA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente): doação de mudas diversas, além de orientaçôes sobre como solicitar serviços como poda de árvores – 10h às 22h

– Feira de adoção de animais no espaço SEMEA – 10h

– Exposição “Clube dos 100 Fusquinhas” – 12h às 22h

– Parque de Diversão 12h

– Desfile de Cavalos – 15h

– Apresentação da Equipe do Canil da Polícia Militar – 18h

– Final Prova 3 Tambores – 20h

– Rodeio: Montarias em touro – 20h

– Show Gustavo Mioto e Dupla Reinaldo & San – Entrada gratuita – 22h

– Bote Umê – 22h

Dia 15/09/2024 – domingo

– Abertura dos portões – 08h

– Prova de Trekking – Etapa Especial “61ª Expô Prudente” – 08:30h

– Chegada do Passeio ciclístico “61ª Expô Prudente” , na Casa do Criador do Recinto de Exposições “Jacob Tosello” – 08:30h

– Expositores – 10h às 22h

– Feira de Artesanato – 10h às 22h

– Praça de Alimentação – 10h

– Espaço SEMEA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente): doação de mudas diversas, além de orientaçôes sobre como solicitar serviços como poda de árvores – 10h às 22h

– Feira de adoção de animais no espaço SEMEA – 10h às 22h

– Exposição “Clube dos 100 Fusquinhas” – 10h às 22h

– Parque de Diversão – 12h

– Leilão de Cavalos Paint Horse e Quarto de Milha – 14h

– Show Infantil com a Turma do Poropopó – 17:30h

– Final Rodeio: Montarias em touro – 19h

– Show Pedro Paulo & Alex(PPA) – Entrada gratuita – 22h

– Boate Umê – 22h

Inscrições para o Trekking – Etapa Especial 61ª Expô Prudente

As inscrições podem ser feitas através do whatsapp (18) 99750-7087, com Welington, até as 14h de sábado- 14/09.

A competição é feita por equipes de 2 à 6 pessoas, e as inscrições devem ser realizadas com os dados de todos os participantes do grupo.

Todas as equipes inscritas deverão participar da reunião de treinamento no sábado. 14/09, às 16h, na Casa do Criador do Recinto de Exposição “Jacob Tosello”.