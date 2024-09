61ª Expo Prudente contou com shows gratuitos e atividades para todos os públicos

“Sensação de dever cumprido”. Assim o secretário municipal de Agricultura, Maurício Nabhan, resume a missão de levar ao público prudentino e de todo o oeste paulista mais uma edição da Expo Prudente, a 61ª de sua história. O evento ocorreu do dia 12 ao dia 15 de setembro, no Recinto de Exposições Jacob Tosello de Presidente Prudente.

De acordo com Nabhan, todos os dias a Expo Prudente contou com grande movimentação de visitantes nas atrações que fizeram parte da Programação. O público pôde visitar a feira de artesanatos, os estantes comerciais, a visitação dos estandes dos animais, além dos shows realizados à noite: a dupla Jads e Jadson (quinta); Matheus & Kauan e Mc Ryan SP (sexta); Gustavo Mioto e a dupla Reinaldo e San (RMS) (sábado) e encerramento com Pedro Paulo & Alex (domingo).

A Expo Prudente contou também com provas dos três tambores, além do rodeio que recebeu cerca de 5 mil pessoas.

Conforme o secretário de Agricultura, o Leilão de Cavalos Quarto de Milha e Paint Horse fez parte da programação da 61º Expo Prudente no domingo (15/09), movimentando cerca de R$ 1 milhão.

Em relação à estrutura da Expo Prudente, foram 32 barracas com diversas opções de alimentação, além de estarem espalhados pelo Recinto 30 expositores de diferentes segmentos. A Expo contou com o Parque de Diversões que nos quatro dias recebeu mais de 10 mil pessoas, além de show infantil da Turma do Poropopó.

A Expo Prudente é uma realização da Kds produções e Eventos com apoio da Prefeitura, sem nenhum custo para o município.