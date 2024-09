LUCÉLIA: YES OLMIX empresa com expressão mundial

Pertencente ao Grupo Francês “Olmix”, a Yes Sinergy é empresa presente em Lucélia com expressão mundial.

O Grupo hoje é especializado na seleção e produção de derivados de extratos naturais de alto valor agregado, desenvolvendo soluções inovadoras para prevenir os efeitos nocivos das micotoxinas, melhorando o conforto digestivo, ajudando a prevenir a contaminação de patógenos e estimulando as defesas imunológicas, colaborando assim na redução do uso de antibióticos em rebanhos e animais de estimação.

Jose Eduardo Capoia, Diretor de Operações LATAM do grupo, destaca que a recente parceria entre a Olmix e a Yes Sinergy marca uma nova etapa no desenvolvimento da Business Unit Animal Care, confirmando ambições internacionais e se posicionando como um dos principais participantes em soluções de base biológica para nutrição e bem-estar animal. Esta aproximação permite que a Yes Sinergy aumente seus recursos comerciais, técnicos e P&D e busque seu crescimento nos mercados europeu e asiático.

Para a Olmix, a integração da Yes Sinergy permite que ela acelere seu desenvolvimento na América Latina, um dos mercados agrícolas mais dinâmicos, penetre no mercado de animais de estimação e complete sua linha de soluções naturais para rebanhos.