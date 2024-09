FLÓRIDA: Avenidas começam a receber faixas elevadas do convênio “Respeito à Vida”

Teve início nesta semana a instalação da primeira faixa elevada para a passagem de pedestres do convênio “Respeito à Vida”, firmado entre o Governo do Estado, Detran e a Prefeitura de Flórida Paulista.

O primeiro dispositivo foi construído em frente ao Supermercados Ikeda, dando passagem de um lado para o outro da via – que é uma das mais movimentadas da cidade.

Conforme a coordenadoria do Detran-SP, alguns fatores acabaram prejudicando o cronograma dos serviços que seriam realizados, porém, com o aditamento da ordem de execução, estão sendo construídas as lombo-faixas e faixas elevadas, conforme constam no projeto.

Também consta no projeto a instalação de semáforos no centro da cidade, além de outros tipos de sinalizadores, iluminação em faixas e recursos diversos.

Os novos dispositivos visam garantir maior segurança aos pedestres e motoristas no trânsito de Flórida Paulista.