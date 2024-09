Motorista perde controle da direção após ser ‘fechado’, bate caminhão e derruba poste em Ibitinga

Um caminhão derrubou um poste de energia na Avenida Nicolas Batista, no bairro Santo Expedito, em Ibitinga (SP), na manhã desta terça-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção após ser “fechado” por outro veículo na via. Com isso, o caminhão bateu no poste, derrubando-o.

O condutor sofreu escoriações e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As outras duas pessoas que estavam no veículo no momento da queda do poste não ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até 19h desta terça-feira, o local seguia interditado para perícia.