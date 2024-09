Canil do 8º Baep completa 40 anos com mais de 10 toneladas de drogas apreendidas

São quatro décadas de trabalho árduo, mais de 10 toneladas de drogas apreendidas e muito mais. Esses números são apenas uma parte da trajetória do Canil do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), sediado em Presidente Prudente. No 40º aniversário da unidade, celebrado nesta sexta-feira (13), o plantel reflete sobre suas lutas e conquistas, sempre com o objetivo de proporcionar uma região mais segura para a população.

Para comemorar essa data especial, o Canil inaugurou na manhã desta sexta-feira o Centro de Formação de Cães Farejadores “Coronel Élio Aparecido Costa”. “Esse laboratório de faro é um sonho! A gente concluir essa reforma no aniversário de 40 anos é gratificante. É um legado que vamos deixar para as gerações futuras”, afirma o subtenente Joel Godoi Bueno Junior, comandante do Canil em Prudente.

Atualmente, o trabalho do cão farejador é essencial no trabalho operacional da polícia e o novo espaço contribuirá para que na rotina de trabalho o cão não tenha indicações falsas. “No ambiente será instalado o painel de faro, que é um equipamento que possibilita trabalhar diversos odores com os cães, preparando-os para que “distrações” não interfiram o trabalho em campo”, explica o subtenente.

O local também conta com um espaço para o manuseio das essências, possibilitando uma apresentação mais pura para o cão.

O subtenente ainda explica que as essências são um produto norte-americano que utiliza como base o princípio ativo de cada droga, sem perigo de contaminação, contribuindo para um trabalho ainda melhor do cão quando ele estiver na fase adulta.

Durante as celebrações, uma homenagem foi prestada a Samurai, um cão multifuncional que desempenhou papéis essenciais em policiamento, detecção de drogas, armas, explosivos, busca de pessoas e varreduras de ambientes. Chegando ao Canil em 2016 ainda filhote, Samurai rapidamente se destacou, removendo quilos de drogas e vários criminosos das ruas. Samurai foi aposentado devido a problemas de saúde e, infelizmente, faleceu em março deste ano.

NÚMEROS

Entre 2017 e agosto de 2024, com o auxílio dos cães farejadores, foram apreendidas mais de 10 toneladas de drogas, principalmente maconha, seguidas por cocaína e crack.

Desde 2020, o Canil prestou quase dois mil apoios a equipes policiais, vistoriou mais de três mil locais e 2,2 mil veículos, resultando na prisão de quase 250 pessoas em flagrante.

Atualmente, o Canil do 8º Bael conta com 23 cães aptos para o policiamento e atuação de faro (drogas, armas e pessoas).

BREVE HISTÓRICO

Em 13 de setembro de 1984, o livro histórico do 8º Comando de Policiamento do Interior (CPI-8) registrava a inauguração do Canil. Na época, além de atividades relacionadas ao policiamento e reintegração de posse, o plantel também participava de eventos e apresentações à sociedade. Com o tempo, a eficácia dos cães dentro da Polícia Militar se consolidou, tornando o Canil uma importante ferramenta no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.

A transição para o trabalho de detecção foi desafiadora, mas a equipe perseverou, dedicando-se ao treinamento e à adoção de novas técnicas. O sucesso das operações começou a se destacar, com cães como Kauê, famoso por suas contribuições, e Samurai, que se tornou um ícone em ocorrências, torneios e campeonatos.

Atualmente, o Canil está sediado no 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em Presidente Prudente, e mantém uma unidade em Assis.