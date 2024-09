Caminhão com rolo compactador na carroceria tomba na SP-294 em Parapuã

Um caminhão caçamba com placas de Paraguaçu Paulista, que transportava um rolo compactador de solo usado em obras, tombou na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) neste sábado (21), em trecho do município de Parapuã.

Conforme os profissionais que atenderam a ocorrência, o estouro de um pneu do caminhão é apontado como a causa inicial do acidente, durante o deslocamento do veículo no sentido Parapuã a Iacri.

Na sequência o condutor do caminhão perdeu o controle da direção do veículo, que bateu em uma defensa metálica às margens da pista, tombando no acostamento, altura do km 558.

Com o tombamento o condutor do caminhão ficou retido na cabine do veículo, sem gravidade. Ele relatou dores. Equipes do Corpo de Bombeiros serraram a estrutura e removeram a vítima, levada pelas equipes de resgate da concessionária a Osvaldo Cruz. A Polícia Militar Rodoviária fez o registro da ocorrência.