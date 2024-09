Grave acidente com caminhão baú na SP-294 em Adamantina

Está em andamento o atendimento por equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Eixo, de um grave acidente que ocorreu na Rodovia SP-294, próximo ao Campus II da Unifai, em Adamantina.

Um caminhão baú, com placas de Araçatuba, se envolveu no acidente tombando em um barranco entre a SP-294 e a marginal Antônio Barberato, causando grande mobilização das equipes de resgate.

Segundo informações preliminares, o condutor do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e já foi atendido no local. No entanto, o passageiro que estava no veículo ficou preso nas ferragens, exigindo a atuação dos bombeiros no delicado processo de resgate.

Mais informações serão divulgadas assim que o resgate for concluído e os detalhes forem apurados.