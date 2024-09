FLÓRIDA: Vereadora suplente é empossada na Câmara Municipal

Franciele Aparecida Alves (Solidariedade), vereadora suplente, foi oficialmente empossada em uma sessão solene na noite da última quinta-feira (19), na Câmara Municipal de Flórida Paulista.

A posse de Franciele ocorreu em virtude do falecimento do vereador Hermano Mota, na semana passada. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos da nova vereadora e todos os vereadores em exercício no mandato atual.

Durante a sessão, os vereadores expressaram seu pesar pela perda de Hermano Mota e deram as boas-vindas para a nova integrante da Casa de Leis.

Franciele Alves ficou como primeira suplente pelo partido Solidariedade na eleição passada, onde obteve um total de 106 votos e desta forma ocupará o cargo de vereadora até dia 31 de dezembro.

Em seu discurso, Franciele Alves lembrou o carinho do colega Hermano Mota e afirmou estar comprometida em dar continuidade ao seu legado de trabalho em benefício do povo floridense.

Franciele Alves é filha do ex-vereador Zé Bombinha, que atualmente é candidato a vice-prefeito.