ADAMANTINA: Instalação de grama sintética no campo do Jardim Brasil

Após a instalação no Parque dos Pioneiros, nesta semana a equipe realiza os trabalhos para a implantação do campo de grama sintética no Jardim Brasil. A informação foi passada ao Jornal Folha Regional pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação.

Para a obra, executada no espaço que abrigava o campo do bairro, foi feita a concretagem do piso que receberia o gramado artificial.

De acordo com o secretário Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiu”, o campo terá medidas oficiais, com 54 metros de cumprimento e 32 metros de largura.

A nova arena ainda receberá os complementos finais antes de ser colocado em funcionamento.

A Prefeitura de Adamantina licitou a compra do carpete sintético para os novos campos esportivos. E a implantação da base é feita pelos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

“Com mais essas opções de pratica esportiva, contemplando os bairros de nossa cidade, oferecemos uma estrutura mais adequada aos esportistas”, disse Tuiuiú.