Lucélia: Bombeiros, familiares e médica salvam vida de criança de 3 anos afogada

Por: Redação

Foto: Luís Guilherme Costa / Especial para a Folha Regional

Ontem (23), por volta das 18h25, a importante ação do Corpo de Bombeiros, familiares e uma médica, resultou no salvamento da vida de uma criança de 3 anos que havia se afogado e estava sem respirar em um rancho de Lucélia.

Conforme informações obtidas junto aos bombeiros pela nossa reportagem, inicialmente, os familiares passaram a receber orientações via Centro de Operações para procederem nas primeiras manobras de ressuscitação cardiopulmonar, acionando uma médica que se encontrava em uma propriedade ao lado do local dos fatos.

Imediatamente, a equipe de resgate se dirigiu ao local, que fica a cerca de 20 km do Pelotão de Bombeiros de Adamantina. Sob a coordenação do Sargento Vanderlei, ao chegar próximo ao local, os bombeiros interceptaram uma ambulância do município no qual estava a médica e a criança sendo encaminhadas para a cidade. Então iniciaram o atendimento presencial e transporte no resgate, levando-a para o pronto-socorro de Adamantina.

Com as medicações e cerca de meia hora de manobras continuadas pela equipe dos bombeiros na unidade de saúde, a criança recobrou os batimentos cardíacos, foi entubada e transferida para a UTI em Marília, onde segue sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros orienta os adultos a redobrarem a atenção com as crianças, especialmente durante o período de calor, para evitar afogamentos. É importante observar a presença de baldes, bacias e outros recipientes em que crianças possam cair e se afogar, prevenindo tragédias.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para o 193.