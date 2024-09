ADAMANTINA: Programa forma profissionais em duas áreas e inicia aulas de novo curso

Nos últimos dois meses, o Programa Adamantina Qualifica formou novos profissionais para as áreas de barbeiro e designer de sobrancelhas, que além da capacitação profissional, foram treinados para passarem pelas entrevistas e a fazer currículos.

Um bolsão de currículos foi criado no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) para facilitar o processo para que as empresas encontrem profissionais já capacitados para preencher as vagas. Assim, eles já poderão entrar em contato agilizando o processo de contratação.

Os alunos também participaram de um curso de empreendedorismo, uma vez que é a possibilidade para que eles iniciem seu próprio negócio.

O Adamantina Qualifica foi idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e implantado pela Prefeitura de Adamantina.

Neste mês teve início o curso de operador de caixa e já há procura de mercados da cidade com interesse nos profissionais que serão formados.

A próxima turma para outubro será de garçom. E as inscrições já estão abertas, com 15 vagas disponíveis. A duração é de 10 horas. Os interessados devem registrar o interesse pessoalmente no CENAIC. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço.