LUCÉLIA: Entrevista da prefeita Tati Guilhermino à TV Folha Regional é sucesso de audiência

A entrevista da prefeita de Lucélia e candidata a reeleição, Tati Guilhermino, à TV Folha Regional foi um sucesso de audiência.

Durante a entrevista, Tati Guilhermino apresentou os desafios de sua gestão e os avanços alcançados em áreas como saúde, infraestrutura e educação, destacando a inovação como foco de sua administração.

Ela também abordou as dificuldades enfrentadas durante a pandemia e expressou seus planos futuros para a cidade, caso seja reeleita.

A repercussão positiva e o engajamento do público demonstraram o interesse dos cidadãos em acompanhar as ações e propostas da prefeita de Lucélia.

Ao fim do streaming, mais de 5 mil pessoas haviam interagido com o conteúdo, seja curtindo, comentando, compartilhando e reagindo durante a entrevista, com grande participação da população em comentários e citações.

A entrevista foi acompanhada por pessoas em cidades da região, em outros Estados e inclusive fora do País, conforme o relatório emitido pelo servidor do streaming.

O conteúdo da entrevista na íntegra está na página do Folha Regional no Facebook.