LUCÉLIA: Santa Casa entrega novo espaço do laboratório e fisioterapia

A administração e a diretoria da Santa Casa de Lucélia e o movimento “Eu amo Lucélia” realizaram a entrega do novo espaço do laboratório e fisioterapia. A solenidade contou com a presença de diversas pessoas da diretoria, do movimento e funcionários da Santa Casa, bem como de representantes de diversos setores da comunidade.

A idealização deste novo espaço na Santa Casa surgiu a partir da necessidade dos pacientes que precisam de exames laboratoriais e sessões de fisioterapia, em ter um local acolhedor e acessível para os atendimentos.

A reforma foi realizada em um espaço que estava há anos inutilizado, com investimento em torno de R$ 800 mil, provenientes de recursos do Executivo Municipal, Emendas impositivas individuais da Câmara Municipal, promoções e eventos realizados pelo Movimento Eu amo Lucélia, doações da comunidade e empresários.

A iniciativa atende à demanda por um local acolhedor e acessível para pacientes que necessitam de exames e sessões de fisioterapia.