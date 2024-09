LUCÉLIA: VETERINÁRIA TORQUATO: soluções completas para o campo e cidade

A Veterinária Torquato Lucélia é referência na cidade e região quando o assunto é cuidado animal, produtos agropecuários e jardinagem. Localizada na av. Internacional, 2.378, a empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços que atendem tanto as necessidades de quem vive no campo quanto na cidade.

Com foco em qualidade e atendimento especializado, a Veterinária Torquato é o destino ideal para quem procura rações de alta qualidade para animais de estimação e de produção. Além disso, a loja conta com uma farmácia veterinária completa, oferecendo medicamentos e produtos essenciais para a saúde e bem-estar dos animais.

Para os produtores rurais, a loja disponibiliza produtos agropecuários variados, que vão desde ferramentas e insumos até produtos para o manejo de rebanhos e lavouras. E para quem se dedica ao cuidado de jardins, a Veterinária Torquato também oferece uma linha especializada de produtos para jardinagem, garantindo que seu espaço verde receba o melhor tratamento.

Com atendimento presencial e contato pelos números (18) 3551-1430 e (18) 99619-0201, a Veterinária Torquato Lucélia é o lugar certo para encontrar tudo o que você precisa, com a confiança e experiência de quem entende do assunto.

Seja para cuidar dos seus animais, melhorar sua produção agrícola ou deixar seu jardim mais bonito, a Veterinária Torquato tem a solução ideal para você.