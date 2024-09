FLÓRIDA: Promoção Dia das Crianças do Supermercados Ikeda

O Supermercados Ikeda está com uma super promoção especial para o Dia das Crianças!

A cada R$ 50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a prêmios incríveis: uma bicicleta, uma pista Hot Wheels Mario Bros e uma linda boneca Brave Girls Camille.

O sorteio será realizado no dia 11 de outubro com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional no Supermercados Ikeda.

Não perca a chance de presentear seu pequeno com um desses prêmios! Faça suas compras e participe.