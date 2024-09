Debate entre candidatos à prefeitura de Mariápolis acontece hoje

O evento será transmitido ao vivo pelo Grupo Joia de Comunicação e pela TV Folha Regional



Hoje, a partir das 11h, os candidatos à prefeitura de Mariápolis participarão de um debate promovido pelo Grupo Joia de Comunicação, que será realizado em Adamantina.

Com grande expectativa de audiência, o debate será transmitido pelas rádios Brasil, 93 FM e Nativa FM, e contará com retransmissão em vídeo pela TV Folha Regional, através de seu canal no Facebook.

Os candidatos Ricardo Watanabe (PSD, concorrendo à reeleição), Cidinha Firmino (Podemos), Estácia Tacica (PDT) e Zé Gordinho (PRD) terão a oportunidade de apresentar suas propostas e seus planos de governo para os candidatos de Mariápolis. Além disso, eles poderão fazer perguntas e responder diretamente aos questionamentos dos adversários, em um confronto de ideias.