ADAMANTINA: Pesquisa eleitoral aponta empate técnico entre José Tiveron e Álcio Ikeda

A disputa nas eleições municipais 2024 de Adamantina tem mexido com os eleitores. Ao passo que o período de campanha eleitoral começou com temperatura branda, o que se constata na reta final é uma acirrada disputa pela liderança de intenções de voto para o cargo de prefeito da Cidade Joia.

O cenário está indefinido até o momento e a definição dos eleitores poderá ser nos dias que antecedem a votação; 6 de Outubro de 2024, das 8 às 17 horas. A empresa Colectta Instituto de Pesquisa Ltda registrou a pesquisa no Tribunal Superior do Eleitoral sob protocolo nº SP -04010/2024 e entrevistou 400 pessoas nos dias 21 e 22 de Setembro de 2024.



O resultado da pesquisa aponta empate técnico entre o candidato do Partido Republicano, Álcio Ikeda, com 31,25 % e o candidato do Partido Novo, José Tiveron, com 28,25%. Considerando a margem de erro de 4,9% para cima ou para baixo, os dois candidatos estão empatados tecnicamente.



A disputa para obter a maioria dos votos adamantinenses poderá ser impactada pela parcela de 14% de eleitores que ainda não definiram seu voto e também pelo percentual de rejeição apontada pela pesquisa.



Enquanto o Álcio Ikeda lidera o percentual de rejeição como 19,36%, seguido por Daniel Robles (Partido Social Democrático) com 17,16% e Dr. Jorge Almeida (Partido Progressistas) com 15,93%, José Tiveron regista o menor percentual de rejeição com 8,58%.

Diante do cenário de empate técnico, com os dois candidatos isolados na liderança da disputa com mais de 10% de vantagem em relação ao terceiro colocado, há uma clara indicação que os votos dos eleitores indecisos e a rejeição poderão definir a eleição municipal de 2024.