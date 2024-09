LUCÉLIA: Final do Futsal “Pratas da Casa” acontece nesta sexta-feira

A Secel (Secretária Educação Cultura Esportes e Lazer) de Lucélia, realiza nesta sexta-feira (27), no Ginásio de Esportes Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias, a grande final do 2º Campeonato Municipal “Pratas da Casa” de Futsal de Lucélia.

Em quadra na busca pelo título da competição da bola pesada luceliense se enfrentarão, NM Instalações Elétricas F.C./ Moto Taxi Prime, do treinador Moisés “Mói” e auxiliar Paulinho e o C.A. do Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Madeireira Machado/ Fabrício Bino Campinteiro, do técnico Bruno Queiroz e auxiliar Michael.

A disputa final está prevista para iniciar às 21h00.

PRELIMINAR

Na preliminar da final terá a disputa de 3° e 4° lugar envolvendo Lendas / CL Moda Fitness e Black Sharks

COMPLETO SERVIÇO DE BAR

Haverá serviço de bar em prol ao Fundo Social de Solidariedade de Lucélia.