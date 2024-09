MARIÁPOLIS: Dois candidatos não comparecem ao debate, Cidinha e Estácia apresentam propostas

Realizado nesta sexta-feira (27), nos estúdios do Grupo Joia de Comunicação, com transmissão ao vivo pelas emissoras Brasil, 93 FM e Nativa FM, com a retransmissão em vídeo pela TV Folha Regional, o debate com os candidatos de Mariápolis foi sucesso de audiência.



Marcado pela não participação de dois candidatos, o atual prefeito Ricardo Watanabe e o candidato “Zé Gordinho”, o debate contou com a participação das candidatas Cidinha Firmino e Estácia Tacita.

Na oportunidade, as candidatas debateram assuntos relacionados ao município, apresentaram suas propostas e puderam debater assuntos pertinentes ao dia-dia dos mariapolenses.

Os mediadores do debate, Jonas Bonassa – “Sabiá”, Cleide Tinetti e Guino Bonassa, lamentaram a não participação dos candidatos.

Assista ao debate na íntegra no vídeo abaixo: