Emprega Prudente oferece 133 vagas de trabalho nesta terça 1 de outubro

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 133 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 1 de outubro de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Instalador(a) de Ar-Condicionado (1 vaga)

Auxiliar de Mecânico (a) (5 vagas)

Auxiliar de Eletricista (4 vagas)

Secretário(a) (1 vaga)

Mecânico(a) (1 vaga)

Auxiliar de Limpeza (7)

Auxiliar Administrativo (1)

Serralheiro(a) (1)

Balconista (3)

Administração (2)

Confeiteiro(a) (1)

Recepcionista (1)

Atendente (3)

Pedreiro(a) (6)

Auxiliar de Contabilidade (1)

Assistente de Departamento de Pessoal (1)

Vendedor externo (1)

Técnico de enfermagem (1)

Motorista de Transporte Coletivo (10)

Ajudante de Carga e Descarga (2)

Conferente (1)

Estoquista (1)

Gerente Comercial (1)

Assistente Administrativo (1)

Motorista Entregador(a) (5)

Repositor(a) (5)

Auxiliar de Confeitaria (1)

Vendedora Home Office (6)

Servente de Pedreiro(a) (3)

Carpinteiro(a) (1)

Encarregado(a) de Obras (1)

Garçom/Garçonete (1)

Mecânico Diesel (1)

Lavador Automotivo (1)

Supervisor (1)

Gerente de Departamento (1)

Motorista (1)

Auxiliar de Cozinha (3)

Vendedor Interno (2)

Supervisor(a) de Vendas (1)

Pedagogo(a) (1)

Ajudante de Motorista (2)

Auxiliar de Escritório (1)

Eletricista Predial e Residencial (1)

Azulejista (2) Técnico(a) em Segurança do Trabalho (2)

Auxiliar de Marketing (2)

Mecânico (a) de Motocicleta (2)

Representante Comercial (1)

Instalador(a) de Alarmes e/ou Câmeras (1)

Vendedor(a) (3)

Motorista Toco (1)

Consultor(a) de Vendas (2)

Auxiliar de Produção (4)

Pintor de Estrutura Metálica (1)

Auxiliar Geral (1)

Cozinheiro(a) (1)

Auxiliar de Mecânico de Moto (1)

Operador(a) de Empilhadeira (6)

Auxiliar de Expedição (1)

Caldeireiro(a) (5)

Telemarketing (1)