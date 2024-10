MARIÁPOLIS: Denúncias são protocoladas na Câmara apontando possíveis irregularidades da administração municipal

Foi protocolada na Câmara de Mariápolis, na última quinta-feira, 26, duas denúncias de possíveis irregularidades praticadas pela atual administração municipal.

Com ofícios protocolados e encaminhados ao presidente da Câmara Carlos Pereira Amorim, a moradora Marta Martins da Silva, pede que sejam tomadas as providências cabíveis por parte da respeitada Casa de Leis.

Uma das denúncias, cita que através do Portal da Transparência, foi verificado os gastos realizados com os serviços com uma Clínica de Fisioterapia, apresentando um gasto abusivo, acima da média e incompatível com a atual realidade, na qual presta serviço pelo CISAP (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Alta Paulista).

“Inclusive é de se estranhar o atendimento nessa área, haja visto que sempre que solicitado alegam que vai demorar. Tal demora no atendimento é incompatível com os valores pagos, ou seja, daria para pagar uma equipe grande com um atendimento de excelência todos os dias do mês”, consta.





Sugere ainda que, a Casa de Leis verifique detalhadamente mês a mês os gastos abusivos citados, horários de trabalho, lista de pacientes atendidos com nomes, endereços e encaminhamentos pelo médico ortopedista.

OUTRA DENUNCIA

Já a outra denúncia, foi verificado que os gastos realizados com vários adiantamentos em nome de um ex-prefeito e auxiliar de lançador do setor de Tributação, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor este usado na Secretaria de Esportes e Cultura.

A denunciante sugere que a câmara municipal verifique detalhadamente mês a mês os gastos citados, pois não se justifica um funcionário do setor de Tributação ter vários adiantamentos para serem usados na Secretaria de Esportes e Cultura.

A partir das denúncias, cabe a Câmara Municipal através de seu Regimento Interno, realizar o trâmite legal em sessão ordinária, onde será decidido sobre possível abertura de uma Comissão Processante, referente as possíveis irregularidades da atual administração de Mariápolis.

CAMARA MUNICIPAL

Também nossa reportagem conversou com o presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Amorim, que informou que após o recebimento das denúncias, estão sendo analisadas pelo setor juridico do legislativo.

O OUTRO LADO

Nossa reportagem conversou com ex-prefeito José Vená que é citado na segunda denuncia como funcionário municipal, onde afirmou tratar-se de “denuncia sem cabimento e somente com interesse político”.

De acordo com o ex-prefeito a denúncia mostra total falta de conhecimento do funcionamento da Prefeitura e os tramites diários para administrar.

José Vená afirmou ainda que estará pessoalmente na Câmara Municipal “esclarecer” sobre o episódio meramente que é político e que após, tomara as providencias cabíveis.

Ainda nossa reportagem recebeu cópia de Requerimento assinado por José Vená requerendo o direito do uso da palavra na sessão da Câmara Municipal de Mariápolis que ocorrerá nesta quarta-feira, dia 02/10.

A reportagem não conseguiu contato com representante da Prefeitura de Mariápolis para comentar sobre as denúncias, porém o espaço está aberto para manifestação do poder executivo.