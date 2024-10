JUNQUEIRÓPOLIS: Pesquisa aponta liderança de Neto Furini na disputa para prefeito

Através de pesquisa de opinião pública realizada nos dias 22 e 23 de setembro, pela empresa London Pesquisas – PR (www.londonpesquisas.com.br), com registro no Tribunal Superior Eleitoral sob número SP-08796/2024, aponta em Junqueirópolis, uma vantagem do candidato a prefeito Neto Furini e do candidato a vice-prefeito Daniel Marques (Coligação “Novo Futuro Para Junqueirópolis” com os partidos REPUBLICANOS / MDB / UNIÃO), contra o candidato a prefeito Osmar Pinatto e do vice-prefeito Rael da Saúde (Coligação “Experiência e Inovação”, com os partidos PSD / NOVO / PL/ Federação PSDB/CIDADANIA).

De acordo com o registro, a pesquisa divulgada nesta terça-feira, dia 1º de outubro, tem o nível de confiança de 95%. A variação é de 5,10% para mais ou para menos e a contratação da pesquisa foi feita pela empresa Dinâmica Publicidades e Reportagens S/S Ltda. ME (jornal e site Folha Regional).

A pesquisa estimulada quando é apresentado os nomes dos candidatos a prefeito e vice, aponta que o candidato Neto Furini/Daniel Marques aparece com 54,40% das intenções de votos, à frente de Osmar Pinato/Rael da Saúde com 31,73%. Indecisos/Não opinaram, somam 10,67% e Brancos/Nulos somam 3,20%.

A pesquisa também mostrou os índices de rejeição dos candidatos a prefeito e vice. Quando perguntado em “qual candidato não votaria de jeito nenhum”, Osmar Pinatto/Rael da Saúde atinge 42,67%, Neto Furini/Daniel Marques tem 21,33%, Não Rejeita Nenhum 28,80%, Não sabe/Não opinou 4,00% e Rejeito ambas tem 3,20%.

Ainda a pesquisa avaliou sobre os “votos definitos” dos eleitores pesquisados, sendo que quando perguntado “Seu voto para prefeito e vice de Junqueirópolis é definitivo ou ainda pode mudar até o dia da eleição?”, obteve o seguinte resultado: 78,13% afirmaram que o “voto é definitivo”; 16,27% afirmaram que “ainda pode mudar o voto”; e, 5,60% não sabe/não opinaram.

De acordo com o Instituto de Pesquisa London foi entrevistado um total de 375 pessoas em Junqueirópolis, entre homens e mulheres, em diferentes idades, grau de instrução, dentre outros, visando garantir a realidade eleitoral dentro do Município.