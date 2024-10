Atleta floridense representará o Brasil na Copa Intercontinental de futsal

O floridense Luiz Henrique Pereira Fonseca, 20 anos, estará representando o Brasil por meio da equipe Cefes Brasil na Copa Intercontinental de Futsal 2024.

A competição será realizada de 1 a 6 de outubro na cidade de Armênia, na Colômbia.

Natural de Flórida Paulista e morador do Distrito do Indaiá do AguapeÍ, Luiz Henrique foi selecionado após participar de avaliações e indicações de amigos em torneios que disputou na região.

Desde pequeno é apaixonado pelo futebol e graças ao projeto desenvolvido no bairro “Os Cria do Indaiá” do professor Douglas “Zoio” conseguiu a chance de estar representando o Brasil no importante torneio de clubes.

A Copa Intercontinental contará com a participação de 7 países (Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia, México, Estados Unidos e Espanha), representando 8 clubes.

De acordo com Luiz, a Copa Intercontinental é um encontro entre as potencias do futsal visando o Mundial de Clubes que acontecerá em março de 2025.