LUCÉLIA: Sindicato Rural está com inscrições abertas para vários cursos neste mês de outubro

O Sindicato Rural de Lucélia está com inscrições abertas para diversos cursos de qualificação profissional para o mês de outubro.

Os cursos serão realizados através da parceria Sindicato Rural de Lucélia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Confira os cursos que serão realizados no mês de outubro:

– Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, no período de 7 a 11 de outubro, das 8h às 17h, com vagas limitadas. O curso é um dos mais procurados e que garante maior facilidade de entrada no mercado de trabalho.

– Curso de Processamento de Temperos Caseiros, que será realizado nos dias 10 e 11 de outubro no período das 8h às 17h, sendo uma oportunidade de renda extra, com vagas limitadas.

– Curso de Jardineiro – Implantação do Jardim, que será realizado no período de 14 a 17 de outubro, no horário das 8h às 17h.

– Programa Sucessão Familiar Rural – Sensibilização, que será realizado no dia 19 de outubro, no período das 8h às 17h.

– Curso de Processamento Caseiro de Banana, que será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, no horário das 8h às 17h.

E finalizando o mês, no dia 31 de outubro, acontecerá o curso Cuidados na Melhor Idade, que será realizado no período das 8h às 17h.

Todos os cursos são presenciais e terá certificado, sendo que os interessados devem se inscrever diretamente no Sindicato Rural de Lucélia. “Garanta sua participação e mais facilidade na busca por um emprego neste setor”, disseram os organizadores.

De acordo ainda com o Sindicato Rural, os cursos são inteiramente gratuitos e com vagas limitadas.