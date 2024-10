Em comemoração ao dia das crianças, Sesi Prudente realiza evento Brincaderia&Cia 2024

Ação ocorre no próximo domingo, 13; ingressos são gratuitos e estão disponíveis para reserva

O evento Brincaderia&Cia do SESI Presidente Prudente está de volta em 2024 e a diversão já tem data: será no dia 13 de outubro, das 9h às 17h, no Centro de Atividades (CAT) do Sesi de Presidente Prudente, localizado na Av. Ibrain Nobre, 585, no Pq. Furquim.

O evento acontece também em mais 45 unidades espalhadas pelo estado de São Paulo. Os ingressos gratuitos já estão disponíveis para reserva no site sesisp.org.br/eventos.

Criado para celebrar o Dia das Crianças, o Brincaderia&Cia oferece atividades gratuitas de lazer, esporte e cultura que envolvem tanto as crianças quanto os pais, proporcionando um dia especial em família. A programação conta com brinquedos infláveis, atividades esportivas, pintura facial, apresentações artísticas e muito mais. “Nós vamos abrir novamente as portas da nossa unidade para que toda a comunidade, crianças e famílias, possam curtir um dia de muita diversão e lazer em nossos espaços”, explica Sidnei Junqueira, Gerente Regional do Sesi em Presidente Prudente e Presidente Epitácio.

Na edição anterior, o evento foi um sucesso absoluto, reunindo mais de 130 mil participantes em todo o Estado. Para garantir a participação da família nesta edição, basta reservar os ingressos no site do SESI-SP (www.sesisp.org.br/eventos). As redes sociais do Sesi Prudente estão disponíveis para que os interessados consultem mais informações sobre o evento.