Emprega Prudente oferece 132 vagas de trabalho nesta terça dia 8 de outubro

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 132 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 10 de outubro de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

2 vagas para Motorista Entregador (Toco e Truck)

1 vaga para Motorista Carreteiro

2 vagas para Motorista Entregador D/E

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor Comercial

1 vaga para Gerente Comercial/ Vendas

2 vagas para Representante Comercial

3 vagas para Operador de Produção Com Prática em Eletrônica

2 vagas para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Motorista Entregador A/B

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Mecânico Ou Auxiliar Mecânico

2 vagas para Vendedor de Telemarketing

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Auxiliar de Escritório

1 vaga para Manutenção/eletricista

3 vagas para Pedreiro

1 vaga para Vaga Para Pedreiro

2 vagas para Azulejista

2 vagas para Técnico em Segurança do Trabalho

2 vagas para Preciso de Auxiliar de Limpeza Pra Trabalhar em Loja

2 vagas para Auxiliar de Limpeza

2 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais

1 vaga para Auxiliar de Limpeza Meio Período

1 vaga para Auxiliar de Limpeza / Camareira

2 vagas para Auxiliar de Artes Gráfica

2 vagas para Mecânico de Motos

1 vaga para Instalador de Câmeras, Motor de Portão, Alarmes e Cerca Elétrica

3 vagas para Vendedor

1 vaga para Operadora de Cartão

1 vaga para Vendas

1 vaga para Motorista Toco

2 vagas para Vendedor (a)

1 vaga para Vendedor

5 vagas para Colaborador

1 vaga para Vendedor Interno

7 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Panificação

1 vaga para Pintor Industria

1 vaga para Mecânico

2 vagas para Auxiliar Técnico

3 vagas para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Cozinheira e Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Auxiliar de Serviços Gerais

5 vagas para Auxiliar Geral

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

6 vagas para Operador de Empilhadeira

1 vaga para Auxiliar de Expedição

5 vagas para Auxiliar de Caldeira

1 vaga para Telemarketing

1 vaga para Montador de Moveis Para Escritório e Dirigir Entregas

1 vaga para Secretaria

1 vaga para Atendente de Padaria

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

4 vagas para Operador (a) de Caixa

7 vagas para Repositor

3 vagas para Aprendiz

1 vaga para Prevenção de Perdas e Danos

2 vagas para Mecânico

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Instalador de Rastreador Veicular

1 vaga para Auxiliar Manutenção/eletricista

1 vaga para Técnico em Eletroeletrônica

1 vaga para Educador Físico

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Atendente

1 vaga para Borracheiro

1 vaga para Camareira

1 vaga para Analista Contábil

1 vaga para Farmacêutico (a)

1 vaga para Auxiliar de Confeitaria

1 vaga para Recepcionista