FLÓRIDA: Saúde Municipal vai promover ações de conscientização e prevenção no Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde está se preparando para um mês especial de conscientização em outubro, conhecido como Outubro Rosa.

Durante este período, a mobilização será voltada para a importância da prevenção do câncer de mama, com uma série de atividades programadas para informar e engajar a comunidade.

As ações contarão com o empenho dos profissionais dos postos de saúde do município e dos distritos, que estarão disponíveis para oferecer orientações, realizar palestras e promover exames preventivos. O objetivo é sensibilizar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado.

A secretária de Saúde, Irene Raquel, destacou a relevância das ações planejadas: “O Outubro Rosa é uma oportunidade fundamental para reforçar a mensagem de que a prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. É essencial que todas as mulheres se sintam encorajadas a cuidar de sua saúde e a buscar informações sobre o câncer de mama”.

“O Outubro Rosa não é apenas uma campanha de conscientização, mas um chamado à ação para todas as mulheres. A Secretaria Municipal de Saúde convida toda a população a participar das atividades programadas e a se unir na luta contra o câncer de mama. A saúde é um direito de todos e, juntos, podemos fazer a diferença”, finalizou Irene Rachel.