PACAEMBU: Diocese anuncia novo pároco para a Paróquia Nossa Senhora das Graças

O bispo da Diocese de Marília, Dom Luiz Antonio Cipolini, anunciou as transferências e nomeações de padres para o ano que vem. As mudanças estão na Circular Nº 08/2024, de 26 de setembro.

Conforme o documento, uma das mudanças afeta a Paróquia Nossa Senhora das Graças de Pacaembu. O atual pároco, padre Jurandir Fernando Noronha deixa a comunidade e vai assumir ano que vem a Paróquia São João Batista em Marília.

Para assumir a paróquia pacaembuense, o bispo diocese designou o padre Marcelo Antonio dos Santos, que hoje é pároco em Tupã, na Paróquia São José Operário.

O novo pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Pacaembu, Marcelo Antonio dos Santos, deve assumir no início do próximo ano (2025), em data que deverá ser anunciada com antecedência. Também a despedida do padre Jurandir deve ocorrer no início 2025.

Padre Jurandir realiza um trabalho ativo na Paróquia Nossa Senhora das Graças e deixará uma marca especial com a modernização da fachada da igreja que se encontra em fase final de execução, através de campanha envolvendo toda a comunidade católica.