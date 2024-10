ADAMANTINA: Acrea promoverá o 2º Festival de Primavera neste mês de outubro

A Associação Cultural e Esportiva de Adamantina (Acrea) prepara o 2º Festival de Primavera, um evento dedicado a celebrar a cultura japonesa com uma programação diversificada, especialmente voltada para as crianças.

O festival acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, e promete ser um dos grandes destaques culturais da cidade.

Com uma rica oferta de comidas típicas japonesas, como yakisoba, tempurá e sushi, o evento busca proporcionar à comunidade a oportunidade de experimentar sabores tradicionais, além de participar de atividades culturais. Haverá também apresentações típicas, como danças e cerimônias japonesas, destacando a herança cultural nipônica.

Além das delícias gastronômicas, a programação contará com atividades recreativas para as crianças, promovendo momentos de diversão e aprendizado sobre a cultura japonesa. Oficinas temáticas e brincadeiras estão sendo planejadas para integrar as famílias em um ambiente alegre e festivo.

O “Haru Matsuri”, que em japonês significa Festival de Primavera, simboliza o florescimento da estação e a renovação, e é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de Adamantina. A Acrea convida a comunidade a participar deste momento de celebração, que tem como objetivo não apenas resgatar tradições culturais, mas também fortalecer os laços da comunidade japonesa com os moradores da cidade.

O festival ainda promete ser um importante evento beneficente, com parte da arrecadação destinada a projetos sociais e culturais da associação, reafirmando seu papel na promoção da cultura e no apoio à comunidade local.