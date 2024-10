Temporal com chuva de granizo causa estragos em Presidente Prudente

Um temporal com chuva de granizo causou estragos na tarde desta sexta-feira (11) em Presidente Prudente.

A região mais afetada foi a zona norte da cidade, onde ficam o bairro Residencial Daiane e o distrito de Montalvão, que registraram danos em casas de moradores. Um trecho da Rodovia Raimundo Maiolini ficou coberto de gelo.

Segundo informações do coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Renato Gouvea, as equipes compareceram já estão nos locais afetados, prestando auxílio aos moradores e providenciando lonas para cobrir os espaços das residências que foram atingidos pelas pedras de gelo.

“Em Presidente Prudente, há muitos estragos em virtude da chuva com ventos fortes e granizo, principalmente no distrito de Montalvão e no bairro Residencial Daiane. Estamos empenhados em uma ação emergencial”, explicou.

Em nota, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que foi acionada para o recolhimento de duas árvores que caíram naquela mesma localidade, entre o Residencial Daiane e o distrito de Montalvão, e as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente já foram até a área afetada.