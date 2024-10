Temporal com chuva de granizo causa estragos em Presidente Prudente

Se um veículo colidir contra um poste ou um cabo de energia se romper e atingi-lo, ou até mesmo for atingido por um raio, quem está do lado de fora precisa manter a distância e acionar imediatamente a Energisa e o Corpo de Bombeiros. Já o motorista e passageiros devem ficar calmos e aguardar dentro do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até a chegada das equipes de socorro que farão o resgate com segurança.