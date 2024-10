ADAMANTINA: Rede e Saúde Municipal desenvolvem ações e oferecem exames preventivos no ‘Outubro Rosa’

Tendo em vista que estamos no mês denominado ‘Outubro Rosa’, a Rede de Combate ao Câncer de Adamantina tem realizado a tradicional campanha junto à população para prevenção e conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Nesta sexta-feira (11) foram encerrados os atendimentos sem agendamento prévio para exames preventivos à mulheres com idades entre 25 e 65 anos. Porém, os atendimentos agendados continuam. Também estão sendo vendidas as camisetas marcas registradas da campanha, assim os interessados podem entrar em contato pelos telefones (18) 35211815 e 99702 2610.

A Rede fica localizada na Rua Mário Olivero, nº 259 – atrás da Santa Casa.

A Secretaria Municipal de Saúde também elaborou cronograma especial para o ‘Outubro Rosa’, com o objetivo de oferecer atendimento diferenciado às mulheres na coleta de exame preventivo.

No dia 19 de outubro (sábado), das 7h às 13h, o atendimento estará disponível na UBS do Jardim Brasil. Na mesma data, das 13h às 17h, no PAS II e na UBS do Mário Covas.

Dia 22 de outubro, das 17h às 20h, os exames acontecerão nas Unidades do Jardim Adamantina e do Jardim Brasil.

Para encerrar a programação do mês, no dia 26 de outubro a unidade do Jardim Brasil estará aberta das 7h às 13h.