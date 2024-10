FLÓRIDA: Três vereadores foram reeleitos para novo mandato na Câmara

Nesta campanha eleitoral, um total de 58 pessoas pediram o registro de candidatura para vereador em Flórida Paulista, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram seis partidos que apresentaram pedido de registro de candidatura a vereador, sendo eles: Republicanos (10 candidatos), MDB (10 candidatos), União Brasil (10 candidatos), PRD (10 candidatos), PL (nove candidatos) e PT (nove candidatos).

Assim, os 58 candidatos a vereador que solicitaram registro junto à Justiça Eleitoral concorreram as nove vagas na Câmara Municipal de Flórida Paulista para o mandato 2025 a 2028.

Dos atuais nove vereadores que compõe a atual Câmara Municipal de Flórida Paulista, um total de sete vereadores concorreram à reeleição para um novo mandato no legislativo.

Foram candidatos à reeleição os seguintes vereadores atuais: professor Rafael e José Ricardo Motorista (PL); Priscila Massa e Zé do Ico (MDB), João Catenga e Gato do Ovo (União Brasil) e Tiago Ribeiro (Republicanos).

Dos candidatos à reeleição apenas três conseguiram votos suficientes para um novo mandato, sendo eles: professor Rafael (PL) com 618 votos, José Ricardo (PL) com 384 votos e Priscila Massa (MDB) com 200 votos.