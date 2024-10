FLORA RICA: Homem é preso por furto de veículo

Na madrugada hoje (17), um homem foi preso por furto de veículo em Flora Rica.

O COPOM recebeu a informação sobre o furto de um Ford Belina, cor cinza. Um policial militar de folga, avistou o veículo e abordou os suspeitos no local.

Ao chegar, as equipes de apoio revistaram os indivíduos, mas nada irregular foi encontrado. O veículo apresentava danos às interferências da ignição, mencionando uma intervenção para a famosa “ligação direta”.

A testemunha do caso, confirmou que o carro pertencia ao seu sogro e que viu o autor saindo do veículo. Devido aos danos, o carro ficou sob os cuidados do mesmo.

O suspeito foi conduzido ao plantão policial de Adamantina, onde foi apresentado ao delegado e colocado à disposição da Justiça.