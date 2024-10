FLÓRIDA: Homem é preso pela PM 10 minutos após mandado judicial

No início da noite de ontem (16), a Polícia Militar prendeu um homem de 66 anos, em apenas 10 minutos após a Justiça emitir um mandado de prisão contra ele.



A ação ocorreu no Conjunto Habitacional Morada do Sol, em Flórida Paulista, às 18h30.

Um boletim de ocorrência de captura de procurado foi registrado, e o homem que foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, permanece à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.