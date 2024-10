PACAEMBU: Apenas três vereadores foram reeleitos da atual Câmara Municipal

A nova Câmara Municipal de Pacaembu terá uma ampla renovação com dois terços sendo composto de novos vereadores.

Da atual Câmara Municipal de Pacaembu, dos nove vereadores apenas três não saíram candidatos à reeleição ao legislativo ou para outro cargo no executivo.

Os vereadores Airton Sica (atual presidente do Legislativo) que está em seu primeiro mandato; João Parra que está em seu segundo mandato e Suzana Kawano que também está no seu primeiro mandato, não saíram candidatos à reeleição e não voltam ao legislativo no próximo ano.

Já os outros seis vereadores da atual Câmara Municipal saíram candidatos à reeleição e buscaram um novo mandato para a legislatura 2025 a 2028, sendo eles: Mará, Messias, Joice Fonseca, Luiz Steque, Nelsinho e Thiago Redondaro.

Dos seis vereadores que saíram candidatos à reeleição somente três foram reeleitos e terão um novo mandato na Câmara Municipal a partir do próximo ano, sendo eles: Mará (MDB) reeleito com 615 votos, Nelsinho (PL) reeleito com 227 votos e Joice Fonseca (UNIÃO) reeleita com 224 votos.