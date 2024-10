III Feira de Ciências e Tecnologia do Oeste Paulista reúne 5.000 alunos em exposição de stands no IBC em Prudente

Em continuidade as atividades oferecidas pela III Feira de Ciências e Tecnologia do Oeste Paulista, aconteceu nessa quarta e quinta-feira (16 e 17/10), no Centro de Eventos de Prudente (IBC), a exposição de stands de atividades das instituições de ensino da região, dentre elas, a Fundação Inova Prudente.

Com cerca de 40 atividades ofertadas, o evento reuniu cerca de 5.000 alunos, ultrapassando as expectativas da organização, que já considera essa edição como um dos maiores eventos de educação científica da região.

Dentre a lista de oficinas, os alunos puderam ter contato com as áreas de robótica, pintura 3D, podcast, realidade virtual, automação com arduíno, planetário, estação meteorológica, brinquedoteca, dentre outras, resultando em um ambiente que combinou aprendizado e diversão.





Encerramento acontecerá no Matarazzo

Já no último dia de Feira, está previsto a apresentação e premiação dos trabalhos que foram submetidos ao comitê científico.

Dentre as categorias oferecidas, encontram-se: Mirim (estudantes dos 4º e 5º anos do ensino fundamental), Junior (estudantes dos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental) e Master (alunos do 9º ano do ensino fundamental, 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio e EJA).

Sobre o evento

A Feira de Ciência e Tecnologia do Oeste Paulista é uma ação que faz parte da proposta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que, durante o mês de outubro, promove ações em todo o país chamando a atenção sobre a importância da ciência como fator existente para encontrar respostas para os problemas, além de cuidar e melhorar a vida de toda a comunidade.

O evento é organizado pela FCT/Unesp, em colaboração com 13 instituições parceiras: FCAT/Unesp; Inova Prudente; Toledo Prudente; Unoeste ; Fatec; Instituto Federal, Senai; Sesi; Etecs e Uniprudente/Uniesp. A feira também conta com o apoio da Prefeitura de Prudente, das secretarias municipais da região e das diretorias regionais de ensino.