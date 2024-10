1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e região acontece na próxima terça-feira (22)

Adamantina realiza na próxima terça-feira (22), o 1º Simpósio de Mulheres Empreendedoras de Adamantina e região na Queijaria Monte Alegre. Além da participação da cidade sede, a programação ainda contará com a presença dos municípios de Pacaembu, Lucélia, Mirandópolis e Campinas.

A expectativa é que 160 mulheres participem da iniciativa que terá como tema “Elas Mandam Bem! Desafiando Limites e Quebrando Barreiras”. Lilian Fortuna, consultora de imagem para pessoas físicas e jurídicas e também professora e assessora técnica da Fatec, que é parceira do evento, participará fazendo uma palestra sobre a importância da imagem pessoal.

Conforme ela explica, a imagem pessoal é um elemento crucial para as empreendedoras, pois está diretamente relacionada à forma como elas são percebidas no mercado e na comunidade empresarial.

“A construção de uma imagem coerente, profissional e autêntica pode ajudar a transmitir credibilidade, confiança e competência, atributos essenciais para quem lidera um negócio. Além disso, as empreendedoras frequentemente são o rosto de suas empresas, e a forma como elas se apresentam pode impactar diretamente a percepção dos clientes, investidores e parceiros”, afirma.

Lilian acrescenta que a estratégia de imagem pessoal vai além da aparência física; ela envolve comportamento, comunicação e postura profissional. Uma imagem bem planejada pode aumentar a confiança, abrir portas para novas oportunidades e reforçar a marca pessoal, que é vital para o sucesso no empreendedorismo.

“Para homens ou mulheres, uma boa imagem transmite profissionalismo, autoridade e diferenciação em um mercado competitivo. Ao cuidar da imagem, as pessoas alinham seus valores pessoais com os objetivos do negócio, gerando maior impacto e reconhecimento”, garante.

A consultora de imagem pessoal ainda comenta que a iniciativa de um simpósio que tem como foco apenas as mulheres é fundamental para que seja criado um espaço seguro e inclusivo onde elas podem trocar experiências, aprender umas com as outras e fortalecer redes de apoio.

“Nesse tipo de ambiente, questões específicas enfrentadas por mulheres no mercado de trabalho, como desigualdade de gênero, preconceitos e a dupla jornada, são abordadas com mais profundidade. Além disso, o simpósio permite o desenvolvimento de habilidades de liderança, inovação e networking, promovendo a visibilidade de mulheres em posições de comando e ampliando o acesso a oportunidades”, assegura.

A profissional ainda acrescenta que a temática “Elas Mandam Bem! Desafiando Limites e Quebrando Barreiras” é poderosa e inspiradora, pois reflete o espírito de superação que caracteriza a trajetória de muitas mulheres empreendedoras.

“Ela destaca não só as conquistas, mas também os desafios únicos que elas enfrentam para se afirmarem no mercado. Ao desafiar os limites impostos pelo ambiente empresarial tradicionalmente dominado por homens, as mulheres estão abrindo caminho para novas formas de liderança, gestão e inovação. A proposta desse tema encoraja as participantes a se fortalecerem mutuamente e a quebrar estereótipos que limitam seu crescimento profissional”, finaliza.