ADAMANTINA: Prefeito Márcio Cardim e prefeito eleito José Tiveron indicam nomes para equipe de transição de governo

Foi formalizada em Adamantina a equipe de transição com representantes indicados pelo prefeito Márcio Cardim (PSD) e pelo prefeito eleito José Carlos Tiveron (NOVO). A definição está no Decreto Nº 7.007, de 17 de outubro de 2024, conforme estabelece a Lei Municipal nº 3.546, de 3 de outubro de 2012.

A comissão conta com seis integrantes. Como representantes do governo municipal em exercício, compõem a comissão a procuradora geral do município Cláudia Bitencurte Campos e os secretários de gabinete e saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, e de administração, Evandro Pereira de Souza.

Já os três representantes do prefeito eleito são Juliana Kenei Amadio Silva Bressan, Paula Andréia Valése e Melissa Cristiane Fernandes de Carvalho Tiveron.

Conforme o decreto, a equipe de transição será coordenada pelo primeiro representante indicado pelo prefeito, com atribuições de receber as solicitações, requisitar dos órgãos da administração os dados solicitados e transmitir as informações.

CONHECER O CENÁRIO

Com a nomeação, a comissão inicia de imediato os trabalhos de levantamento das informações, visando subsidiar o prefeito eleito de detalhes financeiros, organizacionais e estruturais, da Prefeitura, nesse período que antecede sua posse, marcada para 1º de janeiro.

A medida permite assim o amplo acesso às informações, para que o novo governo se inicie dentro de uma dinâmica que não interrompa ou prejudique os serviços públicos, permitindo ainda que as informações colhidas subsidiem o novo prefeito na tomada de decisões e na definição de questões prioritárias para a cidade.