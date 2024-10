FLÓRIDA: Cavalgada da Amizade acontece neste domingo

Abrindo a programação das festividades alusivas ao aniversário de Flórida Paulista, acontece neste domingo (20), a 15ª edição da Cavalgada da Amizade.

O tradicional evento, organizado pela Comitiva Cardoso, Agroforte Agropecuária com o apoio da Prefeitura e Câmara Municipal, Sindicato Rural e Senar, mantém a tradição no aniversário de 83 anos de Flórida Paulista.

A saída está programada para acontecer às 10h00, sempre com a reunião dos participantes em frente ao Auto Posto Cardoso, onde ocorre a bênção e momentos de reflexão.

O percurso passará pelas principais ruas e avenidas de Flórida Paulista e a Chácara do Sindicato Rural será o ponto de encontro para o almoço com completo serviço de bar e música ao vivo. Os convites para o almoço estão a venda com os organizadores.

De acordo com os organizadores Márcio Cardoso e João Paulo Crepaldi, “todas as comitivas, cavaleiros, amazonas e os que curtem este tipo de evento estão convidados”.

Como tradicionalmente acontece já está confirmada a participação de diversas comitivas de cidades da região, que sempre estão presentes neste evento que é um dos mais tradicionais da Nova Alta Paulista.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no Auto Posto Cardoso, Agroforte Agropecuária e com os membros da Comitiva Cardoso.