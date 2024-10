JUNQUEIRÓPOLIS: Anderson Neguin passa a ser o vereador mais votado de todos os tempos com 1.963 votos

Com uma votação expressiva, o vereador Anderson Marcos Viana, o Anderson Neguin, foi reeleito em Junqueirópolis com 1.963 votos. O número de votos obtido pelo candidato do União Brasil é surpreendente, sendo que sozinho ele superou a votação dos partidos Republicanos (784 votos), Novo (723), PT (235) e MDB (172), que somaram 1.914 votos.

Outro feito do vereador nesta eleição foi superar a votação do ex-vereador e atual vice-prefeito Israel Gumiero (Rael da Saúde), que em 2016 obteve 1.033 votos, até então a maior votação do Legislativo no município.

Entretanto, o feito ainda maior foi ele ter conseguido entrar para a história no Oeste Paulista como um dos vereadores mais votados entre todos os concorrentes das 54 cidades da região, exceto Presidente Prudente.

Neguin superou Vitin Palhares (PP), em Dracena, que obteve 929 votos, e Gabi Calil (PRD), em Adamantina, com 886 votos, o segundo e terceiro, respectivamente, mais votados na Nova Alta Paulista, no eixo de Parapuã a Panorama.

Num comparativo entre as três últimas eleições, Neguin aumentou o seu número de votos em 586%. Em 2016 foi eleito com 335 votos, em 2020 reeleito com 888 votos e também foi o mais votado, e agora, em 2024, novamente reeleito como mais votado com a expressiva marca de 1.963 votos.

TRABALHO RECONHECIDO

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Anderson Neguin afirmou que atribui a sua votação ao trabalho diário em contato com o povo. “Sempre procuro estar com a população e o serviço de utilidade pública que realizo mostra essa sintonia com nossa comunidade”, afirmou.

Anderson Neguin ainda afirmou que nos primeiros dois mandatos focou o seu trabalho na Câmara Municipal principalmente no setor de obras, porém agora irá priorizar os setores de saúde e educação. “Todos os setores são importantes e tem a minha atuação como vereador, porém irei priorizar saúde e educação”.

Ainda devido a sua grande votação, Anderson Neguin confirmou que irá concorrer à presidência da Câmara Municipal de Junqueirópolis.

Finalizando, Anderson Neguin agradeceu a confiança e carinho da população de Junqueirópolis e afirmou que isso estimula a trabalhar ainda mais. “Podem contar sempre com o meu trabalho”, finalizou Anderson Neguin.

(Com informações do Portal FR)