FLÓRIDA: Prefeito, vice e vereador eleitos recebem assessor do deputado Mauro Bragato

No dia 15, o prefeito eleito José Andriotti, o vice-prefeito eleito Tairo Ferrarezi e o vereador eleito Sócrates Adalberto da Costa receberam a visita do assessor regional Ricardo Rived, do deputado estadual Mauro Bragato. Também estiveram presentes na reunião o ex-vereador Luiz Carlos Lensi e Eraldo Alanis.

Na reunião, o assessor Ricardo Rived colocou à disposição o trabalho do deputado Mauro Bragato em favor da nova administração municipal de Flórida Paulista, ressaltando o seu compromisso com a região da Nova Alta Paulista.

Destacou também que o deputado Mauro Bragato possui experiência e conhecimento de política regional, estando pronto para ajudar a nova administração municipal que irá assumir no próximo ano.

Ainda na reunião foi tratado sobre algumas prioridades que possam contar com o apoio do deputado Mauro Bragato em diversos setores, entre elas ampliação de salas de aulas e uma nova creche, além de recursos para a saúde. “Deputado Mauro Bragato irá caminhar junto com a nova gestão buscando acesso nos órgãos e secretarias do governo do Estado”, afirmou o assessor Ricardo Rived.

Ficou acertado ainda uma agenda do prefeito eleito com o deputado Mauro Bragato nos próximos dias na capital paulista.

O prefeito Andriotti agradeceu a visita do assessor Ricardo Rived, onde destacou e reconheceu o excelente trabalho desenvolvido pelo deputado Mauro Bragato por Flórida Paulista e toda a região.

Em conversa com a reportagem, o vereador eleito Sócrates destacou que a parceria com o deputado Mauro Bragato pode trazer grandes benefícios para a comunidade floridense.