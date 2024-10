LUCÉLIA: Volei da SECEL masculino Sub-21 é vice-campeão da Copa Super Liga

A equipe de Voleibol da Secel Lucelia masculino Sub-21, foi vice-campeão da Copa Super Liga de Voleibol.

A final da competição foi realizada no domingo (20), no Centro Esportivo Prof. Carlos Santana Bueno (Ginásio do Navarro) Adamantina.

Além da conquista do vice-campeonato, o time do Lucélia teve como o destaque da final o libero Pedro e o levantador Carlos Murilo.

Conquista muito importante para a equipe luceliense que aos poucos a Capital da Amizade ressurge como potência no vôlei a nível regional.

A professora Fernanda, destaca que a maioria dos atletas ainda são jovens e ainda tem muito para render, com um excelente desempenho no ano de 2024, Lucélia tem tudo para ser uma potência regional na modalidade nas próximas temporadas.

A equipe lucieliense volta a quadra para disputar as finais da categoria Sub-19 e Sub-16 da competição no próximo fim de semana.