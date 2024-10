LUCÉLIA: Ventos fortes causam queda de estrutura metálica

Os fortes ventos acompanhados de chuva que atingiram Lucélia na tarde de ontem provocaram danos a uma estrutura de sinalização turística localizada na Avenida Internacional.

O equipamento foi contorcido pela força do vento e atingiu o retrovisor de um veículo estacionado no local.

Parte da estrutura cedeu e caiu no solo, levando à interdição do trânsito na área, iniciando-se no Banco do Brasil, até o semáforo do cruzamento da Rua Rotary.



Vários comerciantes tem reclamado que em vários pontos a estrutura apresenta risco.

Quanto as estruturas existentes em ruas e avenidas, nossa reportagem buscou um posicionamento da Prefeitura de Lucélia sobre as medidas a serem tomadas.



“A Prefeitura informa que as sinalizações turísticas adquiridas por meio de recursos federais serão removidas o quanto antes”, destacou a pasta responsável.

Na vicinal Paschoal Milton Lentini, a queda de uma árvore bloqueou completamente o trecho da via.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Lucélia, Antônio Augusto de Mello Junior, o tráfego nas duas vias foi restabelecido no fim da tarde, após o rápido trabalho das equipes municipais.