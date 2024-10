Polícia Civil investiga agressões contra policiais penais em Tupi Paulista

Duas policiais penais foram feridas por presas na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

As agressoras, haviam sido recentemente transferidas de Pirajuí, usaram pedaços de cerâmica do vaso sanitário para atacar as policiais, que precisaram de atendimento médico.

A administração penitenciária está investigando o caso para determinar as circunstâncias e garantir que medidas de segurança sejam reforçadas.

A agressão gerou preocupação, e as detentas envolvidas no ataque já vinham apresentando comportamento indisciplinado desde sua chegada à unidade​.

Em paralelo, um inquérito policial segue aberto pela Polícia Civil.