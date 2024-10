LUCÉLIA: SECEL são campeões regional no Campeonato Estadual de Futebol de Campo

Os times da SECEL / Lucélia de futebol de campo Sub-11 e Sub-15, sob o comando do professor Michael, sagraram-se campeões do subregional do 52º Campeonato Estadual de Futebol de Campo ” Professor José Astolphi”.

A conquista dos títulos luceliense foram acirradas. Na categoria Sub-11, vaga foi garantida pelo saldo de gols entre os municípios de Adamantina, Flórida Paulista e Lucélia.

A equipe de Lucélia venceu Adamantina em um jogo muito disputado por 4×2, na última rodada ficando com a vaga.

No Sub-15, vitória diante do time de Adamantina por 3×1, na última rodada de virada ficando também com a vaga.

Já a categoria Sub-13, mesmo fazendo uma bela campanha não conseguiu sua classificação para próxima fase, mas com certeza virá mais experiente para as próximas competições.

As partidas foram realizadas no Estádio Municipal Francisco Spanghero em Flórida Paulista

As equipes aguardam a data e o local da final regional com todos os classificados, em busca de uma vaga na final estadual.